Conte: «Stiamo valutando se intervenire ancora con misure più restrittive» (Di sabato 31 ottobre 2020) Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, ha parlato al festival de Il Foglio di un possibile nuovo lockdown in Italia Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, ha parlato al Festival de Il Foglio. Queste le sue parole su un possibile nuovo lockdown. «Per la portata di questa seconda ondata non c'è un manuale né una palla di vetro, i numeri sono molto preoccupanti in tutta Europa. I criteri sono: massima precauzione, adeguatezza e proporzionalità. Noi siamo sempre flessibili. Stiamo lavorando per capire se si deve intervenire ancora. Confidiamo di averlo a dicembre ma bisogna comprendere che arriveranno qualche milione di dose per Paese, quindi dovremo fare un piano condiviso a livello europeo per intervenire sulle fasce più fragili e via via ...

