Cinema | morto l’attore Sean Connery Aveva 90 anni

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 31 ottobre 2020) L’attore si è spento serenamente nel sonno nella sua casa alle Bahamas. Celeberrimo il suo ruolo in James Bond. Nonostante negli, infatti, l’agente più famoso del pianeta sia stato interpretato da tantissimi volti del, quello diè indubbiamente il volto più amato nella saga. Nato a Fountainbridge il 25 agosto 1930, Thomassi arruolò in marina, ma ben presto dovette lasciarla per colpa dell’ulcera. Svolse mille mestieri, dal bagnino al lavapiatti, ma poi, grazie al suo fisico prestante ed alla sua bellezza, iniziò a lavorare come modello, diventando Mister Universo 1953. Iniziò la sua carriera con il primo episodio della serie di film Agente 007, nel 1962, con Agente 007 ...