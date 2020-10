Addio a Marcello Buiatti | lo scienziato che sapeva parlare a tutti di V Cogliati Dezza

(Di sabato 31 ottobre 2020) (di Vittorio, segreteria nazionale di Legambiente)ci ha lasciato.di fama mondiale, è stato uno dei fondatori dell’ambientalismo scientifico.Era professore ordinario di genetica all’Università di Firenze, ma la sua figura non ha nulla di “ordinario” fin dalla prima infanzia, quando lui, di famiglia ebrea, fu salvato dai rastrellamenti nazisti del ’43 da un prete fiorentino che l’aveva nascosto. Da lì la sua vita è trascorsa tra ricerca scientifica e impegno politico e sociale, trovando nell’ambientalismo un punto di sintesi.Tra i più giovani di una generazione pionieristica di fisici, medici, biologi, ingegneri, filosofi che hanno tracciato i fondamentali dell’ambientalismo ...

Marcello Buiatti ci ha lasciato. Scienziato di fama mondiale, è stato uno dei fondatori dell'ambientalismo scientifico. Era professore ordinario di genetica all'Università di Firenze, ma la sua figura ...