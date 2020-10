‘X Factor 2020’, ieri in onda la prima puntata dei Live e scatta subito la prima polemica! (Di venerdì 30 ottobre 2020) ieri sera è andata in onda la prima puntata dei Live della quattordicesima edizione di X Factor. Dopo la scrematura avvenuta nelle settimane precedenti, Mika, Hell Raton, Emma Marrone e Manuel Agnelli, giudici del talent, hanno scelto le loro punte di diamante da lanciare nel mondo discografico. L’attenzione, però, si è focalizzata non solo sulle canzoni degli artisti in gara, ma anche su una polemica che ha imperversato sui social. La polemica ha riguardato le circa 50 persone disposte nella platea del teatro. Alcuni telespettatori hanno lamentato una violazione dell’ultimo DPCM che aveva di fatto chiuso cinema e teatri. Altri telespettatori, invece, si sono scagliati contro il programma a causa del mancato distanziamento fisico. A ... Leggi su isaechia (Di venerdì 30 ottobre 2020)sera è andata inladeidella quattordicesima edizione di X. Dopo la scrematura avvenuta nelle settimane precedenti, Mika, Hell Raton, Emma Marrone e Manuel Agnelli, giudici del talent, hanno scelto le loro punte di diamante da lanciare nel mondo discografico. L’attenzione, però, si è focalizzata non solo sulle canzoni degli artisti in gara, ma anche su una polemica che ha imperversato sui social. La polemica ha riguardato le circa 50 persone disposte nella platea del teatro. Alcuni telespettatori hanno lamentato una violazione dell’ultimo DPCM che aveva di fatto chiuso cinema e teatri. Altri telespettatori, invece, si sono scagliati contro il programma a causa del mancato distanziamento fisico. A ...

XFactor_Italia : prepariamoci al primo Live di #XF2020 insieme ai giudici e ai concorrenti con 'X FACTOR 2020 - THE ROAD TO X FACTOR… - XFactor_Italia : Finalmente è possibile ascoltare X FACTOR MIXTAPE 2020 su @spotifyitaly dove troverete tutti i brani originali dei… - XFactor_Italia : ?? Con la prima puntata di #XF2020 i concorrenti si misureranno da subito con il mercato discografico. Leggete qui:… - matitesbagliate : RT @Massiwalker: #SeRiusciamoA scegliere il brano giusto... questo venerdì passa veloce!!! Ieri sera strepitosi in #XFactor2020 qui nella… - GQitalia : Molto bene due gruppi, qualcuno un po' meno invece #XFactor2020 #XF14 -