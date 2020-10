Uomini e Donne puntata di oggi 30-10-20: la rabbia di Roberta, altro scontro Gianni vs Aurora (Di venerdì 30 ottobre 2020) La puntata di Uomini e Donne che andrà in onda oggi, venerdì 30 ottobre 2020, comincerà con un aspro confronto tra Roberta Di Padua e Michele Dentice. La dama è arrabbiata perché la scorsa volte Michele ha tenuto Serena, una ragazza arrivata per conoscerlo, e in settimana è uscito con lei. Non solo, perché Roberta trova che il cavaliere sia poco presente nelle sue giornate ed è decisamente insoddisfatta di come stanno andando le cose. Michele da parte sua trova molti difetti in lei. Ammette che si trova bene ma nel contempo ci sono cose che non gli piacciono. Secondo lui Roberta fa troppo la prima donna, tanto che le dice di darsi una calmata perché non è Monica Bellucci. Afferma che ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ladiche andrà in onda, venerdì 30 ottobre 2020, comincerà con un aspro confronto traDi Padua e Michele Dentice. La dama è arta perché la scorsa volte Michele ha tenuto Serena, una ragazza arrivata per conoscerlo, e in settimana è uscito con lei. Non solo, perchétrova che il cavaliere sia poco presente nelle sue giornate ed è decisamente insoddisfatta di come stanno andando le cose. Michele da parte sua trova molti difetti in lei. Ammette che si trova bene ma nel contempo ci sono cose che non gli piacciono. Secondo luifa troppo la prima donna, tanto che le dice di darsi una calmata perché non è Monica Bellucci. Afferma che ...

