Serie A, dove vedere la sesta giornata? Le partite in onda su Sky e su Dazn (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sabato pomeriggio alle 15 scatta la sesta giornata di campionato con il match fra Crotone e Atalanta. A seguire Inter-Parma. Domenica in campo Milan e Juve in trasferta, rispettivamente contro Udinese e Spezia. Al via sabato pomeriggio la sesta giornata del campionato di Serie A con Crotone-Atalanta. Il Crotone è all’ultimo posto in classifica con … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sabato pomeriggio alle 15 scatta ladi campionato con il match fra Crotone e Atalanta. A seguire Inter-Parma. Domenica in campo Milan e Juve in trasferta, rispettivamente contro Udinese e Spezia. Al via sabato pomeriggio ladel campionato diA con Crotone-Atalanta. Il Crotone è all’ultimo posto in classifica con … L'articolo NewNotizie.it.

