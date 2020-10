Scafati, alunne bendate durante l’interrogazione a distanza: è polemica (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sta scatenando molte polemiche l’interrogazione che hanno dovuto sostenere alcune studentesse del liceo Caccioppoli di Scafati durante la didattica a distanza. alunne bendate durante l’interrogazione a distanza per impedire loro di consultare gli appunti. È quanto accaduto nei giorni scorsi al liceo “Caccioppoli” di Scafati (Salerno) dove – come riporta il sito cronachedellacampania.it – un’insegnante di Latino e Greco ha adottato questa decisione durante una lezione svolta con la didattica a distanza. “Si trattava di un esempio per dimostrare ai ragazzi che non hanno bisogno di sbirciare” ha detto il dirigente scolastico Domenico D’Alessandro che ha ... Leggi su 2anews (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sta scatenando molte polemiche l’interrogazione che hanno dovuto sostenere alcune studentesse del liceo Caccioppoli dila didattica al’interrogazione aper impedire loro di consultare gli appunti. È quanto accaduto nei giorni scorsi al liceo “Caccioppoli” di(Salerno) dove – come riporta il sito cronachedellacampania.it – un’insegnante di Latino e Greco ha adottato questa decisioneuna lezione svolta con la didattica a. “Si trattava di un esempio per dimostrare ai ragazzi che non hanno bisogno di sbirciare” ha detto il dirigente scolastico Domenico D’Alessandro che ha ...

