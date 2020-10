NCIS 17 e The Rookie 2 le puntate di venerdì 30 ottobre su Rai 2

(Di venerdì 30 ottobre 2020)17 e The2 su Rai 2 venerdì 30nuovo appuntamento con le serie tv americane poliziesche in prima visione, le anticipazioni Prosegue l’appuntamento con il venerdì poliziesco di Rai 2 dedicato alla serialità americano. Venerdì 30nuoveper la diciassettesima stagione die per la seconda di Thecon l’amato Nathan Fillion presente su Rai 2 tutti i giorni alla 19:00 con Castle.contrariamente alle altre stagioni ha solo 20 episodi visto che le riprese sono state interrotte dal Covid, 20 episodi per Thetutti completati. Le due serie sono live streaming su RaiPlay e on demand in modalità catch-up settimanale (le...

itselisy : @Luisa40162388 Col telefono il GF, in tv Ncis e The Rookie e sul pc la partita ?? -

Precedentemente ha recitato anche in The Rookie, NCIS: New Orleans e The Good Doctor. DeSantos raggiunge Steven Krueger, altro attore recentemente annunciato, a cui è stato affidato un altro ruolo ...I maghi di Waverly (Wizards of Waverly Place) è stata una serie televisiva targata Disney Channel andata in onda in Italia dal 2008 al 2012. Cast I Maghi ...