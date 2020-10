L'Iss avverte: 'Situazione grave, restate a casa il più possibile' (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ecco come viene definita dagli esperti di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute, che nell'analisi del monitoraggio settimanale fanno appello alla popolazione affinché "eviti tutte le ... Leggi su globalist (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ecco come viene definita dagli esperti di Istituto superiore di sanit&a; e ministero della Salute, che nell'analisi del monitoraggio settimanale fanno appello alla popolazione affinché "eviti tutte le ...

L'Italia nella morsa di Covid-19 si trova in "una situazione complessivamente e diffusamente molto grave sul territorio nazionale, con criticità in numerose regioni/province autonome italiane".

Mentre la classificazione complessiva del rischio è “moderata con probabilità alta di progressione”. Tuttavia l'Iss avverte che la Campania è una “regione in cui il ritardo di notifica rende non ...

