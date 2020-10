Lampard non ha dubbi: “Messi o Ronaldo? Meglio il talento puro, scelgo Leo” (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Chi il migliore tra Messi e Cristiano Ronaldo? Devo scegliere il talento naturale, quello puro. Quindi dico Messi. Ma CR7 ha fatto cose incredibili“. Parola di Frank Lampard. Intervistato a margine di un evento per Hyundai, l’attuale tecnico del Chelsea si è esposto su varie tematiche del calcio mondiale parlando anche del suo passato da giocatore. “Chi è stato il mio peggior rivale a centrocampo? Sicuramente i giocatori più duri da affrontare sono stati Xavi e Iniesta – ha rivelato l’ex centrocampista Blues -. Erano piccoli fisicamente ma grandissimi giocatori. Questo dimostra che non importa il tuo fisico. Se sei un grande lo sei sempre“. Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Chi il migliore tra Messi e Cristiano? Devo scegliere ilnaturale, quello. Quindi dico Messi. Ma CR7 ha fatto cose incredibili“. Parola di Frank. Intervistato a margine di un evento per Hyundai, l’attuale tecnico del Chelsea si è esposto su varie tematiche del calcio mondiale parlando anche del suo passato da giocatore. “Chi è stato il mio peggior rivale a centrocampo? Sicuramente i giocatori più duri da affrontare sono stati Xavi e Iniesta – ha rivelato l’ex centrocampista Blues -. Erano piccoli fisicamente ma grandissimi giocatori. Questo dimostra che non importa il tuo fisico. Se sei un grande lo sei sempre“.

