Impiegare chi percepisce il RdC: l'Asia partecipa a manifestazione d'interesse (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL'Asia comunica di aver partecipato, d'intesa con il Comune di Benevento, alla manifestazione di interesse per l'impiego, nelle proprie attività, dei percettori di reddito di cittadinanza. L'Azienda utilizzerà 100 persone, tra coloro che usufruiscono del 'benefit' e che daranno disponibilità a partecipare al progetto denominato 'Tutti a raccolta': un piano di educazione e salvaguardia del decoro delle contrade cittadine, il cui inizio è previsto per il prossimo 1° dicembre. Il personale individuato ed appositamente formato, sarà impiegato nei 15 ecopunti presenti nelle contrade non servite dal servizio di raccolta 'porta a porta', dal lunedì al sabato, per: – dare indicazioni ed ...

La necessità di impiegare oculisti, dermatologi e dentisti nell'area COVID dell'Ospedale San Pio denota, ove mai ve ne fosse ancora bisogno, l'indifferenza ed il menefreghismo per il nostro nosocomio ...

