Gervinho contro Hakimi sfida tra velocisti in Inter-Parma (Di venerdì 30 ottobre 2020) Gervinho (Getty Images)Domani alle ore 18:00 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro scenderanno in campo Inter e Parma. Il match, valido per la sesta giornata di campionato, è un incontro sicuramente molto Interessante. I nerazzurri sono reduci dall'impegno europeo contro lo Shakhtar Donetsk e dovranno fare a meno di svariati calciatori, uno su tutti Romelu Lukaku fermatosi per un problema muscolare. Il Parma in settimana ha sconfitto agevolmente il Pescara per 3-1 in Coppa Italia. Entrambe le compagini non stanno vivendo un momento particolarmente positivo: è un inizio di stagione, per Antonio Conte e Fabio Liverani, abbastanza complicato. Domani, quindi, ci saranno in palio tre punti pesanti. Una sfida nella ...

