Can Yaman, Ozge Gurel e "Bay Yanlis" verso un prestigioso riconoscimento internazionale

Dopo la delusione per l'insuccesso di "Bay Yanlis" in Turchia (d'altra parte il produttore Faruk Turgut ha sottolineato il target internazionale della soap), la storia d'amore tra Ozgur Atasoy e Ezgi Inal, e gli attori che li hanno interpretati, Can Yaman ed Ozge Gurel, hanno ottenuto un altro riconoscimento all'estero. Infatti sono finalisti per un prestigioso riconoscimento: ecco quale e tutti i dettagli.

Che premio potrebbero ricevere e dove

Can Yaman, Ozge Gurel e "Bay Yanlis" hanno ricevuto le nomination per i "Produ Awards 2020" come Miglior Attori in Lingua Straniera e Miglior Telenovela Straniera. Li assegna da quattro anni una multinazionale ...

Can Yaman e Demet Ozdemir hanno regalato proprio un sogno ai telespettatori, raccontando un sentimento nato quasi per caso, in grado di salire sulle montagne russe senza spettinarsi. Il successo della ...

Sanem inizia a temere che si venga a sapere che il profumo in questione sia il suo.

Can Yaman e Demet Ozdemir hanno regalato proprio un sogno ai telespettatori, raccontando un sentimento nato quasi per caso, in grado di salire sulle montagne russe senza spettinarsi. Il successo della ...Sanem inizia a temere che si venga a sapere che il profumo in questione sia il suo. LEGGI ANCHE –> Can Yaman, avete mai visto la sua ex? Ecco chi è la modella [FOTO] LEGGI ANCHE –> Can Yaman, avete ...