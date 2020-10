Attacco a Nizza, Lamorgese: "Decreti sicurezza Salvini hanno creato insicurezza" (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nizza, Francia,, 30 ottobre 2020 - " I Decreti sicurezza hanno creato insicurezza . Responsabilità non ce n'è da parte nostra". E' la risposta della ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese , alle ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020), Francia,, 30 ottobre 2020 - " Iin. Responsabilità non ce n'è da parte nostra". E' la risposta della ministra dell'Interno, Luciana, alle ...

Pontifex_it : Sono vicino alla comunità cattolica di #Nizza, in lutto per l’attacco che ha seminato morte in un luogo di preghier… - Capezzone : A meno di miei errori, dei quali eventualmente mi scuso, apprendo che il Presidente della Repubblica, a proposito d… - GiuseppeConteIT : Il vile attacco che si è consumato a Nizza non scalfisce il fronte comune a difesa dei valori di libertà e pace. Le… - BreakingItalyNe : FRANCIA: Attacco con coltello nella cattedrale di Notre-Dame a Nizza: Fermato un uomo di 47 anni sospettato di aver… - MaricaGusmitta : #AttentatoNizza La #Tunisia ha fermamente condannato l'attacco terroristico La famiglia del killer di Nizza: 'Ci… -