Alexander Zverev accusato di violenze dalla ex, lui si difende: “Sono triste, tutto falso” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Se sul campo da tennis le cose vanno piuttosto bene, con il recente successo nel torneo di Colonia e il settimo posto nella classifica mondiale, non altrettanto si può dire fuori dal terreno di gioco per Alexander Zverev. Con un post sui social, infatti, il tennista tedesco ha risposto alle novità degli ultimi giorni.Da una parte, quella che lo vedrà diventare padre, dato che l'ex ragazza, Brenda Patea, aspetta un bambino. Dall'altra, invece, sono arrivate le accuse di un'altra ex di Zverev, Olga Sharypova, che lo ha accusato di violenze. Ecco come risponde il tedesco:"A 23 anni diventerò padre, e questo mi rende felice. Anche se non siamo più insieme, con Brenda i rapporti sono buoni. violenze? Sono accuse che mi hanno reso molto ... Leggi su golssip (Di venerdì 30 ottobre 2020) Se sul campo da tennis le cose vanno piuttosto bene, con il recente successo nel torneo di Colonia e il settimo posto nella classifica mondiale, non altrettanto si può dire fuori dal terreno di gioco per. Con un post sui social, infatti, il tennista tedesco ha risposto alle novità degli ultimi giorni.Da una parte, quella che lo vedrà diventare padre, dato che l'ex ragazza, Brenda Patea, aspetta un bambino. Dall'altra, invece, sono arrivate le accuse di un'altra ex di, Olga Sharypova, che lo hadi. Ecco come risponde il tedesco:"A 23 anni diventerò padre, e questo mi rende felice. Anche se non siamo più insieme, con Brenda i rapporti sono buoni.? Sono accuse che mi hanno reso molto ...

