Whirlpool | Furlan | ' atteggiamento vergognoso | serve fortissimo intervento governo'

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Venerdì ci incontreremo con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Abbiamo chiesto al presidente di intervenire in modo molto forte sull'azienda usando la sua capacità nelle relazioni internazionali. Quello che sta succedendo conè una cosa inammissibile e vergognosa". Ad affermarlo, intervenendo ad 'Agorà' è la leader della Cisl, Annamaria Furan. "I dati di mercati - rileva - ci dicono che quel settore non è per niente in crisi e l'azienda può utilizzare oltre 100 mln di sostegno tra Stato e Regioni per riuscire a mantenere occupazione anche a Napoli". Questa azienda, aggiunge, "ha già preso risorse dallo Stato italino: chiediamo undel, è assolutamente ...

Blitz quotidiano

"I dati di mercati - rileva - ci dicono che quel settore non è per niente in crisi e l'azienda può utilizzare oltre 100 mln di sostegno tra Stato e Regioni per riuscire a mantenere occupazione anche a ...Per Furlan, non trovare una intesa sul blocco dei licenziamenti ... Sempre nella stessa giornata è previsto alle 9.30 un confronto con la Presidenza del Consiglio sulla vertenza Whirlpool". Di diverso ...