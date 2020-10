Truffa Gratta e Vinci | dipendenti infedeli sottraevano le vincite milionarie (Di giovedì 29 ottobre 2020) La Guardia di Finanza ha scoperto una Truffa Gratta e Vinci ordita da lavoratori della concessionaria dello Stato che assegnava i premi. Era una vera e propria Truffa Gratta e Vinci quella ordita da alcuni lavoratori ed anche ex dipendenti che lavoravano nella società concessionaria dei giochi per conto dello Stato. Tutti loro, in un … L'articolo Truffa Gratta e Vinci dipendenti infedeli sottraevano le Vincite milionarie è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 29 ottobre 2020) La Guardia di Finanza ha scoperto unaordita da lavoratori della concessionaria dello Stato che assegnava i premi. Era una vera e propriaquella ordita da alcuni lavoratori ed anche exche lavoravano nella società concessionaria dei giochi per conto dello Stato. Tutti loro, in un … L'articololeteè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

sologiuma : RT @LucillaMasini: 'Gratta e Vinci', dipendenti infedeli incassavano lotterie milionarie: 12 indagati per truffa e ricettazione. Beh, in qu… - kiara86769608 : RT @LucillaMasini: 'Gratta e Vinci', dipendenti infedeli incassavano lotterie milionarie: 12 indagati per truffa e ricettazione. Beh, in qu… - Notiziedi_it : Truffa a Lottomatica, dipendenti infedeli incassavano gratta e vinci milionari - okkiovigile61 : RT @romatoday: Truffa del Gratta e Vinci, così dipendenti infedeli hanno incassato vincite milionarie: 12 indagati - LucillaMasini : 'Gratta e Vinci', dipendenti infedeli incassavano lotterie milionarie: 12 indagati per truffa e ricettazione. Beh,… -