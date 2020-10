Senza scienza non c'è salute (né sviluppo)

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 29 ottobre 2020) La seconda ondata di Covid-19; piombata sull’Italia e sull’Europa con violenza aprendo situazioni umane e sociali, politiche e istituzionali, economiche e occupazionali molto gravi. Non rientra nella mie capacità fare un esame della situazione, mentre dei temi economici e sociali tratto spesso su queste colonne così rimanendo nelle mie competenze. Ma anche delle mie convinzioni che sono quelle di un italiano che vede nell’Europa la più civile costruzione democratica per 500 milioni di abitanti e che anche in questa pandemia sta dimostrando la sua forza. Desidero oggi trattare invece della ricerca scientifica con riferimento a tre recenti casi, diversi tra loro, ma anche complementari. Mi riferisco a un recente discorso del presidente Mattarella, alla Commissionedei Lincei, all’incontro tra il ...