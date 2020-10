Resident Evil 3 in arrivo su Switch grazie al cloud? (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nintendo ha deciso di trasmettere un Direct Mini a sorpresa ieri e in questa occasione sono stati svelati molti annunci interessanti. Forse la sorpresa più grande sono le versioni cloud di Control e Hitman 3. Ebbene, sembra che i fan abbiamo scovato nuovi indizi che suggeriscono ulteriori titoli cloud in arrivo sull'ibrida.Come scoperto dagli utenti di ResetEra, i dati del sito Web per la versione cloud di Control nascondono riferimenti a una versione cloud di Resident Evil 3, il remake lanciato all'inizio di quest'anno. Potete persino vedere la copertina venuta alla luce più in basso. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 29 ottobre 2020) Nintendo ha deciso di trasmettere un Direct Mini a sorpresa ieri e in questa occasione sono stati svelati molti annunci interessanti. Forse la sorpresa più grande sono le versionidi Control e Hitman 3. Ebbene, sembra che i fan abbiamo scovato nuovi indizi che suggeriscono ulteriori titoliinsull'ibrida.Come scoperto dagli utenti di ResetEra, i dati del sito Web per la versionedi Control nascondono riferimenti a una versionedi3, il remake lanciato all'inizio di quest'anno. Potete persino vedere la copertina venuta alla luce più in basso. Leggi altro...

