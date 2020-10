Prandini Coldiretti | Sviluppo biogas e biometano fondamentale per modello circolare

Leggi su iltempo

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Le energie rinnovabili fanno sempre più parte del reddito economico dell'agricoltura e diventain termini diallargare non solo alla zootecnia l'utilizzo die anche diliquido. Noi non siamo a un punto di arrivo ma a un punto di partenza per ciò che può essere sfidante in termini imprenditoriali e dobbiamo uscire da una logica di guadare al giorno dopo ma dobbiamo avere investimenti in una logia di medio e lungo periodo". A dirlo è stato ilpresidente diEttoreall'evento in streaming del Cib per la presentazione “Farming for Future. 10 azioni per coltivare il futuro”. "È necessario quindi ha sottolineato il numero uno di ...