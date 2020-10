Nizza, terrore e morte nella cattedrale (Di giovedì 29 ottobre 2020) terrore a Nizza, attacco all'interno della cattedrale di Notre-Dame . Tre morti, una donna è stata decapitata e un 70 sgozzato. Fermato l'aggressore. Il sindaco: "L'autore dell'attentato, mentre ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020), attacco all'interno delladi Notre-Dame . Tre morti, una donna è stata decapitata e un 70 sgozzato. Fermato l'aggressore. Il sindaco: "L'autore dell'attentato, mentre ...

