Milan | comodo tris allo Sparta Praga | apre Diaz | chiude Dalot

Show Milan. I rossoneri a San Siro vincono e convincono contro lo Sparta Praga e si prendono la testa della classifica visto il 2-2 finale tra Lille e Celtic. I rossoneri di Pioli, orfani di Gigio Donnarumma, partono subito bene e passano in vantaggio al 24′ con Brahim Diaz su assist di Ibrahimovic. Al 36′ è lo svedese a sciupare la palla del raddoppio dal dischetto. Nella ripresa è show di Dalot: il 21enne ex United prima serve la palla del raddoppio a Leao e poi chiude i conti al 67′ firmando il suo primo gol in maglia rossonera.

Al contrario il Milan potrebbe allargare la forbice, ma Castllejo, è egoista, calcia su Heca anziché servire Leao per il più comodo appoggio in gol. Poco male. Finisce 3 a 0, il Milan anche in Europa ...

Risultati Europa League, classifiche: diretta gol live score delle partite che si giocano per la seconda giornata della fase a gironi, in campo le italiane.

Al contrario il Milan potrebbe allargare la forbice, ma Castllejo, è egoista, calcia su Heca anziché servire Leao per il più comodo appoggio in gol. Poco male. Finisce 3 a 0, il Milan anche in Europa ...