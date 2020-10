Massimiliano Fedriga: "I bus turistici non possono essere utilizzati nei centri abitati" (Di giovedì 29 ottobre 2020) “I soldi per i trasporti pubblici? Non li abbiamo spesi perché esistono difficoltà oggettive nell’impiego di mezzi turistici nei centri abitati. La ministra De Micheli, con cui abbiamo un rapporto proficuo, lo sa benissimo...”. Con un’intervista ala Repubblica il governatore del Friuli Venezia Giulia rispedisce al mittente le critiche rivolte alle Regioni dal premier in materia di fondi inutilizzati.E Massimiliano Fedriga attacca: “Non si possono utilizzare per ragioni oggettive: i privati con cui abbiamo fatto convenzioni per le tratte extraurbane hanno mezzi per uso turistico che non si addicono alle corse e alle fermate nei grandi centri, dove c’è il vero problema del sovraffollamento. E ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) “I soldi per i trasporti pubblici? Non li abbiamo spesi perché esistono difficoltà oggettive nell’impiego di mezzinei. La ministra De Micheli, con cui abbiamo un rapporto proficuo, lo sa benissimo...”. Con un’intervista ala Repubblica il governatore del Friuli Venezia Giulia rispedisce al mittente le critiche rivolte alle Regioni dal premier in materia di fondi in.Eattacca: “Non siutilizzare per ragioni oggettive: i privati con cui abbiamo fatto convenzioni per le tratte extraurbane hanno mezzi per uso turistico che non si addicono alle corse e alle fermate nei grandi, dove c’è il vero problema del sovraffollamento. E ...

Ne parliamo dapprima con Teresa Bellanova, ministra per le politiche agricole e successivamente, alle 8:45, con Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia.

