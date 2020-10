Manchester United, Maguire torna sul 6-1 subito dal Tottenham: “Eravamo devastati” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Cambiano in fretta le cose nel mondo del pallone e lo sanno bene al Manchester United dove dopo un avvio di stagione davvero disastroso, finalmente si respira un po' di aria pura. Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club, il capitano Red Devils Harry Maguire è tornato a commentare questo inizio anno compreso il devastante k.o. subito ad opera del Tottenham per 6-1 all'Old Trafford.Maguire: "Dopo 1-6 eravamo devastati ma..."caption id="attachment 1032137" align="alignnone" width="517" Manchester United-Tottenham (Getty Images)/caption"Dopo la sconfitta al Tottenham eravamo devastati", ha ammesso Maguire. "Dopo le prime tre partite della stagione, sembrava che fossimo ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 29 ottobre 2020) Cambiano in fretta le cose nel mondo del pallone e lo sanno bene aldove dopo un avvio di stagione davvero disastroso, finalmente si respira un po' di aria pura. Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club, il capitano Red Devils Harryto a commentare questo inizio anno compreso il devastante k.o.ad opera delper 6-1 all'Old Trafford.: "Dopo 1-6 eravamo devastati ma..."caption id="attachment 1032137" align="alignnone" width="517"(Getty Images)/caption"Dopo la sconfitta aleravamo devastati", ha ammesso. "Dopo le prime tre partite della stagione, sembrava che fossimo ...

MovistarFutbol : ¡Golazo de Rashford! El Manchester United vence al PSG (1-2). #LaCasaDelFútbol - aagulla_espn : Golazo de Rashford!! Que partidazo!! PSG 1-2 Manchester United - DoentesPFutebol : Rashford é cruel. Muito cruel. PSG 1x2 Manchester United. - ItaSportPress : Manchester United, Maguire torna sul 6-1 subito dal Tottenham: 'Eravamo devastati' - - liviozeta67 : Does anybody here remember Juventus-Manchester United 0-3...? Stagione 2002-03: a maggio, ci siamo giocati la final… -