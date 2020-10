LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: 50 chilometri all’arrivo, Bagües e Osorio in fuga (Di giovedì 29 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.11 Scende ancora il vantaggio dei fuggitivi: 2’20” per loro. 16.07 Scende a 2’40” il vantaggio dei due battistrada. 16.02 53 chilometri al traguardo. 15.58 3’12” il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo. 15.54 oggi verosimilmente sarà uno sprint di gruppo a decidere la tappa. Ackermann, Sam Bennett e Philipsen i favoriti. 15.50 61 chilometri al traguardo 15.46 Bagües passa per primo al traguardo volante. 15.44 I due fuggitivi sono: Aritz Bagües (Caja Rural-Seguros RGA) e Juan Felipe Osorio (Burgos-BH). 15.40 Ora il vantaggio dei fuggitivi si è stabilizzato attorno ai tre minuti. 15.35 73 chilometri all’arrivo. 15.30 Il gruppo si è fermato ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.11 Scende ancora il vantaggio dei fuggitivi: 2’20” per loro. 16.07 Scende a 2’40” il vantaggio dei due battistrada. 16.02 53al traguardo. 15.58 3’12” il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo. 15.54verosimilmente sarà uno sprint di gruppo a decidere la. Ackermann, Sam Bennett e Philipsen i favoriti. 15.50 61al traguardo 15.46 Bagües passa per primo al traguardo volante. 15.44 I due fuggitivi sono: Aritz Bagües (Caja Rural-Seguros RGA) e Juan Felipe(Burgos-BH). 15.40 Ora il vantaggio dei fuggitivi si è stabilizzato attorno ai tre minuti. 15.35 73all’arrivo. 15.30 Il gruppo si è fermato ...

zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2020 la tappa di oggi in DIRETTA: 1’20” di vantaggio per Bagües e Osorio a 37 km dal traguardo… - sportface2016 : #ciclismo #VueltaAEspana 2020: segui il LIVE della nona tappa, tutti gli aggiornamenti in DIRETTA - blab_live : #LaVuelta20: entra nel vivo l’ultimo grande giro della stagione! Analisi, #pronostici, quote antepost e favoriti ta… - infoitsport : LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: Roglic vince la sfida con Carapaz. Classifica e highlights - Eurosport_IT : Go, go, go! È in corso l'ottava tappa della Vuelta, oggi si arriva in salita all'Alto de Moncalvillo??????????? Segu… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Vuelta HTTP/1.1 Server Too Busy