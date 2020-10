La curva continua a salire. Superati i 26mila contagi. 217 morti in 24 ore. Record di tamponi processati: oltre duecentomila (Di giovedì 29 ottobre 2020) continua l’aumento dei casi da Coronavirus in Italia. E il nuovo dato segna l’ennesimo Record. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati 26.831, in crescita rispetto ai 21.994 registrati ieri, a fronte di 201.452 tamponi processati (ieri 198.952), mai così tanti dall’inizio dell’emergenza. Crescono anche i decessi: 217, mercoledì erano stati 205 per un totale di 38.122 vittime dall’inizio dell’epidemia. In aumento anche il numero degli attualmente positivi, 289.191 (+12.734), ma anche quello dei dimessi/guariti pari a +3.878. Non si arresta la crescita dei ricoveri ordinati +983 per un totale di 15.964. Nelle terapie intensive sono ricoverati 1.651 pazienti (+115). In isolamento domiciliare si trovano, invece, in 281.576. Le regioni che registrano una crescita ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 29 ottobre 2020)l’aumento dei casi da Coronavirus in Italia. E il nuovo dato segna l’ennesimo. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati 26.831, in crescita rispetto ai 21.994 registrati ieri, a fronte di 201.452(ieri 198.952), mai così tanti dall’inizio dell’emergenza. Crescono anche i decessi: 217, mercoledì erano stati 205 per un totale di 38.122 vittime dall’inizio dell’epidemia. In aumento anche il numero degli attualmente positivi, 289.191 (+12.734), ma anche quello dei dimessi/guariti pari a +3.878. Non si arresta la crescita dei ricoveri ordinati +983 per un totale di 15.964. Nelle terapie intensive sono ricoverati 1.651 pazienti (+115). In isolamento domiciliare si trovano, invece, in 281.576. Le regioni che registrano una crescita ...

Continua l’aumento dei casi da Coronavirus in Italia. E il nuovo dato segna l’ennesimo record. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati 26.831, in crescita rispetto ai 21.994 registrati ieri, a ...

Covid:casi calano a 282 ma più pazienti in ospedali Sardegna

Continua l'altalena della curva dei contagi in Sardegna: dopo il boom di ieri, con 362 casi, oggi un nuovo calo: 282 nuovi positivi, 180 rilevati attraverso attività di screening e 102 da sospetto dia ...

Covid:casi calano a 282 ma più pazienti in ospedali Sardegna

Continua l'altalena della curva dei contagi in Sardegna: dopo il boom di ieri, con 362 casi, oggi un nuovo calo: 282 nuovi positivi, 180 rilevati attraverso attività di screening e 102 da sospetto dia ...