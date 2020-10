Fontana a Conte | sostegno a chi è più colpito Confcommercio | per i locali perdita di 860 milioni al mese

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Il governatore della Lombardia Attilioha scritto una lettera al premier Giuseppee per conoscenza al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e della Salute Roberto Speranza per chiedere la massima flessibilità possibile nell’utilizzo delle risorse da parte delle amministrazioni pubbliche, a partire dalle Regioni, al fine di garantire i ristori alle categorie più colpite delle misure anticovid.

