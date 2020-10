Eleonora Goldoni positiva al Covid | il suo messaggio | “Sono fortunata | sto bene Devo…”

Leggi su golssip

(Di giovedì 29 ottobre 2020) "É così che voglio affrontare l’ennesimo ostacolo: con il sorriso, con positività, fin troppa. In seguito ai tamponi effettuati ieri sono risultataal19. Sonoperché sto, non ho alcun sintomo. Siamo in isolamento domiciliare finché i nuovi tamponi non risulteranno negativi. 10 giorni che sembreranno non passare mai ma dai quali in realtà so che potrò trarre il massimo. Continuerò a lavorare sodo, ad impegnarmi e ottimizzare questo tempo per ritarare obiettivi e focalizzarmi su dettagli. Aspetti fisici, mentali, alimentari, accademici, ci sarà tanto su cui allenarmi. Farò tutto ciò che bisogna fare per sfruttare questo periodo e affrontare di petto un’ulteriore prova. Avanti tutta! Un abbraccio... ...