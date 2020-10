“Devo fare due interventi, la diagnosi è precisa”. La super vip allarma i fan: “Ne soffro da troppo tempo, è ora” (Di giovedì 29 ottobre 2020) La super modella ha rivelat sul suo proprio profilo di Instagram una dolorosa confessione. Dopo aver lottato per ben 15 anni con l’endometriosi, adesso dovrà sottoporsi ad un’operazione. Alla luce dei nuovi dati, sono tantissime le donne che soffrono di questa malattia cronica. Il boom delle diagnosi di endometriosi si è avuto egli ultimi anni, e la motivazione è semplice, è una patologia di difficile identificazione. Spesso quando se ne soffre i dolori sono talmente tanto diffusi ma frammentati in diverse parti del corpo che difficilmente si decide di rivolgersi ad uno specialista. E per lo specialista stesso è difficile diagnosticarla. Da quando si è cominciato a parlare apertamente dell’endometriosi, parecchie star dello spettacolo hanno rivelato di soffrirne. (Continua dopo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 ottobre 2020) Lamodella ha rivelat sul suo proprio profilo di Instagram una dolorosa confessione. Dopo aver lottato per ben 15 anni con l’endometriosi, adesso dovrà sottoporsi ad un’operazione. Alla luce dei nuovi dati, sono tantissime le donne cheno di questa malattia cronica. Il boom delledi endometriosi si è avuto egli ultimi anni, e la motivazione è semplice, è una patologia di difficile identificazione. Spesso quando se ne soffre i dolori sono talmente tanto diffusi ma frammentati in diverse parti del corpo che difficilmente si decide di rivolgersi ad uno specialista. E per lo specialista stesso è difficile diagnosticarla. Da quando si è cominciato a parlare apertamente dell’endometriosi, parecchie star dello spettacolo hanno rivelato di soffrirne. (Continua dopo ...

