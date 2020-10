Covid, i pediatri: “Non è più tempo di talk show, ora dobbiamo essere uniti” (Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA – “Non è più il tempo di critiche, dei ‘Te lo avevo detto’, di talk show e attacchi. Adesso e’ il tempo di prestare aiuto. Il mio ringraziamento va a tutti i pediatri del territorio e in ospedale per l’enorme impegno che stanno dimostrando. Lavoriamo fino a 16 ore al giorno e non dobbiamo tirarci indietro, ora che siamo di nuovo in piena emergenza pandemica”. È questo il messaggio che Giuseppe Di Mauro, presidente della Società italiana di pediatria preventiva e sociale (Sipps), dà all’indomani del webinar che ha visto gli oltre 2.000 soci riuniti in rete per affrontare l’impatto della seconda ondata epidemica nelle famiglie e nei bambini.LA SCUOLA E IL RUOLO DEL PEDIATRA Leggi su dire (Di giovedì 29 ottobre 2020) ROMA – “Non è più il tempo di critiche, dei ‘Te lo avevo detto’, di talk show e attacchi. Adesso e’ il tempo di prestare aiuto. Il mio ringraziamento va a tutti i pediatri del territorio e in ospedale per l’enorme impegno che stanno dimostrando. Lavoriamo fino a 16 ore al giorno e non dobbiamo tirarci indietro, ora che siamo di nuovo in piena emergenza pandemica”. È questo il messaggio che Giuseppe Di Mauro, presidente della Società italiana di pediatria preventiva e sociale (Sipps), dà all’indomani del webinar che ha visto gli oltre 2.000 soci riuniti in rete per affrontare l’impatto della seconda ondata epidemica nelle famiglie e nei bambini.LA SCUOLA E IL RUOLO DEL PEDIATRA

