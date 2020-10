Coronavirus: all’Asl Na3 Sud arriva “SmartLea”, nuovo software per la gestione dei tamponi (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’ esecuzione, la gestione dei tamponi Covid ha assunto nelle ultime settimane il carattere di una vera e propria emergenza. Per questo motivo l’Asl Napoli 3 Sud, in collaborazione con Vodafone, ha introdotto il sistema SmartLea, ”primo nel suo genere in Italia – fanno sapere dall’azienda sanitaria – che ha l’obiettivo di razionalizzare la gestione dei tamponi”. Il sistema, gia’ operativo, consente, anche attraverso la sostanziale eliminazione del cartaceo, di evitare sovrapposizioni di interventi, favorire un carico di lavoro ottimale per i 13 punti prelievo presenti nella Asl Napoli Sud, di tracciare in ogni momento il percorso del tampone e comunicare con grande tempestivita’ il risultato. ”Il software adottato – afferma la Asl ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 29 ottobre 2020) L’ esecuzione, ladeiCovid ha assunto nelle ultime settimane il carattere di una vera e propria emergenza. Per questo motivo l’Asl Napoli 3 Sud, in collaborazione con Vodafone, ha introdotto il sistema SmartLea, ”primo nel suo genere in Italia – fanno sapere dall’azienda sanitaria – che ha l’obiettivo di razionalizzare ladei”. Il sistema, gia’ operativo, consente, anche attraverso la sostanziale eliminazione del cartaceo, di evitare sovrapposizioni di interventi, favorire un carico di lavoro ottimale per i 13 punti prelievo presenti nella Asl Napoli Sud, di tracciare in ogni momento il percorso del tampone e comunicare con grande tempestivita’ il risultato. ”Iladottato – afferma la Asl ...

