Comitato Colli Aniene: sabato sit-in per porta a porta (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma – “sabato 31 ottobre i cittadini aderenti al Comitato di Lotta, nato nelle settimane passate per contrastare lo smantellamento del sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta messo in atto da Ama con la complicita’ del Comune, si sono dati appuntamento per un sit in di protesta presso l’area verde di Via Meuccio Ruini nel quartiere di Colli Aniene, in IV Municipio.” “Dalle 16 alle 18, infatti, i cittadini metteranno in atto una protesta pacifica ma ferma nelle proprie richieste: rimozione immediata dei cassonetti stradali, ripristino dei bidoncini del PaP per poi istituire un tavolo di confronto permanente tra Istituzioni e cittadini al fine di trovare insieme una soluzione ai problemi emersi nei mesi ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma – “31 ottobre i cittadini aderenti aldi Lotta, nato nelle settimane passate per contrastare lo smantellamento del sistema di raccolta dei rifiutimesso in atto da Ama con la complicita’ del Comune, si sono dati appuntamento per un sit in di protesta presso l’area verde di Via Meuccio Ruini nel quartiere di, in IV Municipio.” “Dalle 16 alle 18, infatti, i cittadini metteranno in atto una protesta pacifica ma ferma nelle proprie richieste: rimozione immediata dei cassonetti stradali, ripristino dei bidoncini del PaP per poi istituire un tavolo di confronto permanente tra Istituzioni e cittadini al fine di trovare insieme una soluzione ai problemi emersi nei mesi ...

ioloraccolgo : Rifiuti:comitato Colli Aniene,il 31 sit in pro porta a porta - EAgricola_phd : @CarloCalenda Il comitato di quartiere di Colli Aniene è in fermento contro la raccolta in strada. -

Ultime Notizie dalla rete : Comitato Colli Comitato Colli Aniene: sabato sit-in per porta a porta RomaDailyNews Roma, residenti in piazza per difendere la raccolta porta a porta a Colli Aniene

Gli abitanti di Colli Aniene scendono in piazza per difendere ... soluzione ai problemi emersi nei mesi passati - spiegano dal comitato contro il ritorno dei cassonetti - Dal Campidoglio abbiamo ...

Rifiuti:comitato Colli Aniene,il 31 sit in pro porta a porta

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "Sabato 31 ottobre i cittadini aderenti al Comitato nato nelle settimane passate per contrastare lo smantellamento del sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta messo in at ...

Gli abitanti di Colli Aniene scendono in piazza per difendere ... soluzione ai problemi emersi nei mesi passati - spiegano dal comitato contro il ritorno dei cassonetti - Dal Campidoglio abbiamo ...(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "Sabato 31 ottobre i cittadini aderenti al Comitato nato nelle settimane passate per contrastare lo smantellamento del sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta messo in at ...