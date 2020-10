Almeno 140 migranti sono morti in un naufragio al largo del Senegal (Di giovedì 29 ottobre 2020) Erano diretti alle Canarie, ma la loro barca ha preso fuoco e si è ribaltata: è il peggior naufragio accertato nel 2020 Leggi su ilpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) Erano diretti alle Canarie, ma la loro barca ha preso fuoco e si è ribaltata: è il peggioraccertato nel 2020

tripps42 : RT @ilpost: Almeno 140 migranti sono morti in un naufragio al largo del Senegal - ilnononano1 : RT @ilpost: Almeno 140 migranti sono morti in un naufragio al largo del Senegal - ilpost : Almeno 140 migranti sono morti in un naufragio al largo del Senegal

