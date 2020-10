Vuelta a España 2020: splendida battaglia sull’Alto de Moncalvillo, Primoz Roglic batte Richard Carapaz (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Torna lo spettacolo alla Vuelta a España 2020. Una stupenda salita finale, l’Alto de Moncalvillo, per un’ottava tappa piena di emozioni. Gran battaglia tra gli scalatori, con Primoz Roglic che riscatta la delusione di domenica e torna alla vittoria: per lo sloveno seconda affermazione in questa edizione e secondi importanti recuperati in chiave classifica su Richard Carapaz che conserva con orgoglio la Maglia Rossa. Gran battaglia, come di consueto, per andare a caccia della fuga giusta. Prima ora percorsa a gran velocità, alla fine sono riusciti ad evadere in sette: Julien Simon (Total Direct Energie), Robert Stannard (Mitchelton-Scott), Benjamin Dyball (NTT Pro Cycling), Angel Madrazo (Burgos-BH), Rui ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Torna lo spettacolo allaa España. Una stupenda salita finale, l’Alto de, per un’ottava tappa piena di emozioni. Grantra gli scalatori, conche riscatta la delusione di domenica e torna alla vittoria: per lo sloveno seconda affermazione in questa edizione e secondi importanti recuperati in chiave classifica suche conserva con orgoglio la Maglia Rossa. Gran, come di consueto, per andare a caccia della fuga giusta. Prima ora percorsa a gran velocità, alla fine sono riusciti ad evadere in sette: Julien Simon (Total Direct Energie), Robert Stannard (Mitchelton-Scott), Benjamin Dyball (NTT Pro Cycling), Angel Madrazo (Burgos-BH), Rui ...

