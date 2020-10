Von Der Leyen, l’annuncio: “Vaccini pronti in tutta Europa da aprile” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha avvertito che i vaccini per il Coronavirus saranno disponibili da aprile 2021. La presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, in una recente conferenza, ha affermato che in Europa, se si guardano le previsioni più ottimistiche, sarà possibile procedere con la prima fase di … L'articolo Von Der Leyen, l’annuncio: “Vaccini pronti in tutta Europa da aprile” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La presidente della Commissione UE, Ursula von der, ha avvertito che i vaccini per il Coronavirus saranno disponibili da aprile 2021. La presidente della Commissione UE, Ursula von der, in una recente conferenza, ha affermato che in, se si guardano le previsioni più ottimistiche, sarà possibile procedere con la prima fase di … L'articolo Von Der, l’annuncio: “Vacciniinda aprile” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

