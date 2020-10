Ultima settimana app Immuni: notifiche esposizione cresciute a dismisura (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Le notifiche di esposizione dell’app Immuni sono raddoppiate nell’arco di appena una settimana: lo riferiscono i dati forniti dal Ministero della Salute, rendendo noto il passaggio dalle 19,845 notifiche dello scorso 20 ottobre alle 36,231 del giorno 26. Una crescita davvero esponenziale, nonostante persistano ancora forti dubbi da parte dei cittadini circa l’effettiva utilità del servizio di tracciamento dei contatti (c’è ancora qualcuno che si dice scettico a riguardo, soprattutto perché preoccupato dal fatto che la propria privacy possa essere messa a rischio). L’app Immuni è stata scaricata 9,36 milioni di volte, con una crescita di 300 mila download rispetto ai dati raccolti la scorsa settimana. ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ledidell’appsono raddoppiate nell’arco di appena una: lo riferiscono i dati forniti dal Ministero della Salute, rendendo noto il passaggio dalle 19,845dello scorso 20 ottobre alle 36,231 del giorno 26. Una crescita davvero esponenziale, nonostante persistano ancora forti dubbi da parte dei cittadini circa l’effettiva utilità del servizio di tracciamento dei contatti (c’è ancora qualcuno che si dice scettico a riguardo, soprattutto perché preoccupato dal fatto che la propria privacy possa essere messa a rischio). L’appè stata scaricata 9,36 milioni di volte, con una crescita di 300 mila download rispetto ai dati raccolti la scorsa. ...

