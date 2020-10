“Tutte le scuole chiuse per 2 settimane”. Firmata l’ordinanza: è ufficiale. L’annuncio in diretta di Emiliano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La Puglia chiude le scuole. «Abbiamo dovuto prendere una decisione difficile, quella di sospendere la didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado», ha annunciato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, su Sky Tg24 durante la trasmissione «I numeri della Pandemia». «Nelle scuole primarie abbiamo numeri pesantissimi, restano escluse dal provvedimento le scuole per l'infanzia, dove la frequenza non è obbligatoria», ha aggiunto. «Abbiamo verificato - ha concluso - che l'aumento dei contagi è coinciso con la riapertura delle scuole». (Continua..) Emiliano: oggi picco storico dei contagi «Oggi in Puglia - ha sottolineato - abbiamo toccato il ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La Puglia chiude le. «Abbiamo dovuto prendere una decisione difficile, quella di sospendere la didattica in presenza in tutte ledi ogni ordine e grado», ha annunciato il presidente della Regione Puglia, Michele, su Sky Tg24 durante la trasmissione «I numeri della Pandemia». «Nelleprimarie abbiamo numeri pesantissimi, restano escluse dal provvedimento leper l'infanzia, dove la frequenza non è obbligatoria», ha aggiunto. «Abbiamo verificato - ha concluso - che l'aumento dei contagi è coinciso con la riapertura delle». (Continua..): oggi picco storico dei contagi «Oggi in Puglia - ha sottolineato - abbiamo toccato il ...

