TOP 100 Audiweb Week, 12-18 ottobre - (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il quotidiano online diretto da Francesco Piccinini è in cima alla classifica degli utenti unici video con 7 milioni 211mila, seguito da TgCom24, 4,4 milioni, e il Corriere della Sera, 2,5 milioni,. ... Leggi su primaonline (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il quotidiano online diretto da Francesco Piccinini è in cima alla classifica degli utenti unici video con 7 milioni 211mila, seguito da TgCom24, 4,4 milioni, e il Corriere della Sera, 2,5 milioni,. ...

EnergiaOltre : Rystad Energy prevede per quest’anno altri fallimenti nel settore #shale degli #StatiUniti: il debito cumulativo as… - BaioccaChannel : ?#FortniteXMarvelTeamBattles? Gioca a Fortnite e combatti per le ricompense. Competi in nuove battaglie ogni giorn… - janebusiness7 : RT @italiagioielli: #Gioielli da Sogno Made in Italy Affidabilità Top - 100% di Giudizi 5 stelle ?????????? Glorioso #Anello da #Donna in #… - janebusiness7 : RT @janebusiness7: #Gioielli da Sogno Made in Italy Affidabilità Top - 100% di Giudizi 5 stelle ?????????? #Anello #Infinity da #Donna in #… - italiagioielli : RT @janebusiness7: #Gioielli da Sogno Made in Italy Affidabilità Top - 100% di Giudizi 5 stelle ?????????? Delizioso #Anello da #Donna in #… -

Ultime Notizie dalla rete : TOP 100 Claudia Giannettino, la maestra-dj palermitana in lizza fra le top 100 del mondo PalermoToday Michele, genio dell’AI, e la sua nuova start up

“Sono partito con un’idea semplice. Volevo aiutare mio papà a prendere decisioni perché mi accorgevo che la sera, quando tornava a casa, non staccava mai completamente la testa”. E’ così che Michele G ...

Maestra di giorno, dj di notte: Giannettino in gara per la Top 100

È la doppia vita di Claudia Giannettino, palermitana, classe 1983, pronta all’uscita del suo primo singolo e ad entrare nella top 100 mondiale delle dj donna. Mercoledì uscirà su Beatport ...

“Sono partito con un’idea semplice. Volevo aiutare mio papà a prendere decisioni perché mi accorgevo che la sera, quando tornava a casa, non staccava mai completamente la testa”. E’ così che Michele G ...È la doppia vita di Claudia Giannettino, palermitana, classe 1983, pronta all’uscita del suo primo singolo e ad entrare nella top 100 mondiale delle dj donna. Mercoledì uscirà su Beatport ...