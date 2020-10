Surface Pro X: ecco svelate tutte le nuove configurazioni (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sono finalmente disponibili e le nuove configurazione del Surface Pro X, il 2-in-1 di Microsoft pensato per chi vuole essere sempre creativo e produttivo anche in mobilità L’utraleggero dell’azienda di Redmond si arricchisce del nuovo processore personalizzato Microsoft SQ 2, di performance migliorate e nuove applicazioni. Inoltre presenta una durata maggiore della batteria fino a 15 ore, oltre che una nuova finitura color platino. Il Surface Pro X, grazie alla connettività Gigabit LTE, garantisce una connessione ultra veloce per offre la miglior esperienza online possibile. Le nuove configurazioni possono essere acquistate fin da subito sul Microsoft Store e presso i principali rivenditori a partire da 1.749 euro. Inoltre, la Signature Keyboard, nelle ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Sono finalmente disponibili e leconfigurazione delPro X, il 2-in-1 di Microsoft pensato per chi vuole essere sempre creativo e produttivo anche in mobilità L’utraleggero dell’azienda di Redmond si arricchisce del nuovo processore personalizzato Microsoft SQ 2, di performance migliorate eapplicazioni. Inoltre presenta una durata maggiore della batteria fino a 15 ore, oltre che una nuova finitura color platino. IlPro X, grazie alla connettività Gigabit LTE, garantisce una connessione ultra veloce per offre la miglior esperienza online possibile. Lepossono essere acquistate fin da subito sul Microsoft Store e presso i principali rivenditori a partire da 1.749 euro. Inoltre, la Signature Keyboard, nelle ...

