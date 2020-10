Stadio chiuso, così l'Inter si è salvata con un'assicurazione (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L'onda lunga della crisi Covid ha colpito anche l'Inter cinese, con impatto forte sul bilancio chiuso lo scorso 30 giugno 2020 e in passivo per circa 100 milioni di euro. Però la lettura delle carte presentate nel rendiconto di Inter Media and Communication S.p.A, il veicolo costituito dalla società per farci transitare gli asset legati ai diritti tv e agli accordi commerciali, ha consentito di scoprire che il club nerazzurro è riuscito a limitare le perdite per la chiusura di San Siro grazie a un contratto assicurativo stipulato per tempo.Una soluzione emersa nelle pieghe di una stagione disastrosa e che può aiutare l'Inter (e altri club che dovessero essersi trovati nella stessa situazione) a ridurre i passivi. Nel caso dei nerazzurri, la copertura assicurativa vale un ... Leggi su panorama (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L'onda lunga della crisi Covid ha colpito anche l'cinese, con impatto forte sul bilanciolo scorso 30 giugno 2020 e in passivo per circa 100 milioni di euro. Però la lettura delle carte presentate nel rendiconto diMedia and Communication S.p.A, il veicolo costituito dalla società per farci transitare gli asset legati ai diritti tv e agli accordi commerciali, ha consentito di scoprire che il club nerazzurro; riuscito a limitare le perdite per la chiusura di San Siro grazie a un contratto assicurativo stipulato per tempo.Una soluzione emersa nelle pieghe di una stagione disastrosa e che può aiutare l'(e altri club che dovessero essersi trovati nella stessa situazione) a ridurre i passivi. Nel caso dei nerazzurri, la copertura assicurativa vale un ...

capuanogio : L'#Inter e l'assicurazione sulla sospensione dell'attività che aiuta a contenere le perdite da chiusura #SanSiro - DavidBasco86 : come potete vedere, i mancati ricavi da stadio causa covid non sono stati enormi (ora sarà diverso, se lo stadio sa… - MarcoGargini : @Monte_217 Non mi risulta che il tifo sia un diritto. Mi risulta che lo sia la sanità e, per questo, mi sembra che… - andreameli51 : 'Non ha senso che un #teatro sia chiuso e uno #stadio sia aperto al pubblico' Ettore #Rosato, vicepresidente della Camera - il_cappellini : @Sciandi Lo stadio Flaiano sarebbe comunque chiuso per dpcm, immagino -

Ultime Notizie dalla rete : Stadio chiuso Stadio chiuso, così l'Inter si è salvata con un'assicurazione Panorama Milan, approvato il bilancio: perdita record di 195 milioni. Gazidis: 'Pronti per il mercato di gennaio'

Questa mattina, a mezzogiorno, si è tenuta, in via telematica, l’Assemblea dei Soci del Milan. Inizialmente avrebbe dovuto svolgersi presso il teatro Manzoni di Milano. Poi, però, viste le disposizion ...

Bruges-Lazio, ecco la giornata dei biancocelesti in Belgio

L’impressione è che la situazione sia sfuggita di mano e il pericolo maggiore è che nei prossimi giorni non solo possa non esserci nessun recupero, ma divampare l’allarme assoluto. Alle 17:30 merenda, ...

Questa mattina, a mezzogiorno, si è tenuta, in via telematica, l’Assemblea dei Soci del Milan. Inizialmente avrebbe dovuto svolgersi presso il teatro Manzoni di Milano. Poi, però, viste le disposizion ...L’impressione è che la situazione sia sfuggita di mano e il pericolo maggiore è che nei prossimi giorni non solo possa non esserci nessun recupero, ma divampare l’allarme assoluto. Alle 17:30 merenda, ...