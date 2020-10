Scandalo in Vaticano: Cecilia Marogna resta in carcere (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La Corte d'appello di Milano ha respinto la richiesta di scarcerazione presentata dai legali di Cecilia Marogna. La manager sarda è coinvolta nell'inchiesta vaticana sul cardinale Becciu, ed è ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La Corte d'appello di Milano ha respinto la richiesta di scarcerazione presentata dai legali di. La manager sarda è coinvolta nell'inchiesta vaticana sul cardinale Becciu, ed è ...

goldenjoe75 : RT @Affaritaliani: Spunta anche una pista che porta in Australia, bonifico sospetto da 700 mila euro. Potrebbe c'entrare il cardinale Pell,… - Affaritaliani : Spunta anche una pista che porta in Australia, bonifico sospetto da 700 mila euro. Potrebbe c'entrare il cardinale… - AntonioGraziani : #Scandalo #Vaticano ,centinaia di milioni di euro nascosti in banche svizzere - - Affaritaliani : Spunta anche una pista che porta in Australia, bonifico sospetto da 700 mila euro. Potrebbe c'entrare il cardinale… - Profilo3Marco : RT @fuoridalcorotv: Caos in Vaticano A #Fuoridalcoro abbiamo ricostruito i fatti accaduti -