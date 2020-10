Pikmin 3 Deluxe Recensione: visto, rivisto, collaudato, piaciuto (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Pikmin 3 Deluxe Recensione Lo abbiamo provato, giocato e rigiocato coprendo tutte le modalità possibili e disponibili, le sfide, il single player e il multiplayer. In compagnia degli esserini colorati più strani del mondo degli strategici in tempo reale ci siamo divertiti, abbiamo sudato, e abbiamo elaborato strategie, tentato approcci, sconfitto creature gigantesche e superato voragini e fiumi. E questo, pensate, quando il titolo era ancora su Wii U. Sette anni dopo, Pikmin 3 Deluxe arriva sulle nostre Nintendo Switch più fresco e moderno che mai, inscalfibile e perfetto per essere giocato in mobilità, così come sul salotto di casa: HighPikmin, l’immortale. Che sia questa, a pensarci bene, la più grande qualità del Nintendoso ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 ottobre 2020)Lo abbiamo provato, giocato e rigiocato coprendo tutte le modalità possibili e disponibili, le sfide, il single player e il multiplayer. In compagnia degli esserini colorati più strani del mondo degli strategici in tempo reale ci siamo divertiti, abbiamo sudato, e abbiamo elaborato strategie, tentato approcci, sconfitto creature gigantesche e superato voragini e fiumi. E questo, pensate, quando il titolo era ancora su Wii U. Sette anni dopo,arriva sulle nostre Nintendo Switch più fresco e moderno che mai, inscalfibile e perfetto per essere giocato in mobilità, così come sul salotto di casa: High, l’immortale. Che sia questa, a pensarci bene, la più grande qualità del Nintendoso ...

