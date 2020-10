Marelli: «Per capire il Var, va ricordato che non sarebbe potuto intervenire sul fallo di Iuliano su Ronaldo» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) VAR sì, VAR no. E un protocollo, quello degli assistenti in video, che non fa la chiarezza dovuta. Le rotazioni degli arbitri e le relative sospensioni. Le linee interpretative più recenti sui casi controversi. La riunificazione delle CAN e il progetto di una sala VAR unica a Coverciano ancora in sospeso. Con Luca Marelli, ex arbitro e opinionista, abbiamo affrontato tutti gli argomenti più dibattuti, del presente ma anche del futuro del mondo arbitrale e del calcio, nella misura in cui sono collegati. Partiamo dal protocollo VAR: c’è sempre la sensazione che i limiti d’intervento non siano definiti e che diventino arbitrari. «Non c’è molto da fare, il protocollo è questo. Non ha mai subito cambiamenti. C’è stata una specifica, che non riguardava nemmeno l’Italia ma l’Inghilterra. ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 ottobre 2020) VAR sì, VAR no. E un protocollo, quello degli assistenti in video, che non fa la chiarezza dovuta. Le rotazioni degli arbitri e le relative sospensioni. Le linee interpretative più recenti sui casi controversi. La riunificazione delle CAN e il progetto di una sala VAR unica a Coverciano ancora in sospeso. Con Luca, ex arbitro e opinionista, abbiamo affrontato tutti gli argomenti più dibattuti, del presente ma anche del futuro del mondo arbitrale e del calcio, nella misura in cui sono collegati. Partiamo dal protocollo VAR: c’è sempre la sensazione che i limiti d’intervento non siano definiti e che diventino arbitrari. «Non c’è molto da fare, il protocollo è questo. Non ha mai subito cambiamenti. C’è stata una specifica, che non riguardava nemmeno l’Italia ma l’Inghilterra. ...

napolista : Marelli: «Per capire il Var, va ricordato che non sarebbe potuto intervenire sul fallo di Iuliano su Ronaldo» Inter… - BottazziPepito : @pisto_gol @simone_mirko Sicuramente sig Pistocchi, come allora doveva farlo con Bernardeschi e Lukaku.. Ma Marelli… - IvanCimmino : @FabRavezzani A dimostrazione che non sempre il buon Marelli conosce il regolamento, giacomelli e nasca fermati per… - FOOT_FLIX : RT @darialdo79: @NicoSpinelli8 Smettetela di farvi prendere per il culo da Marelli.. - darialdo79 : @NicoSpinelli8 Smettetela di farvi prendere per il culo da Marelli.. -

Ultime Notizie dalla rete : Marelli Per Marelli: «Per capire il Var, va ricordato che non sarebbe potuto intervenire sul fallo di Iuliano su Ronaldo IlNapolista Vietato archiviare i pantaloni bianchi, ma teniamo conto dei consigli preziosi di Paola Marella

Se c'è una regola moda di cui siamo sicure è che un pantalone bianco fa subito Primavera Estate, gite sul lago nei pomeriggi di maggio, serate di agosto in riva al mare con sandali, top e pantaloni bi ...

Cosa c'è che non va nel Var a due velocità

In pochi mesi si è passati dai tocchi di polpastrello puniti con un rigore ai penalty concessi per compensare altri errori. Un peccato, in una Serie A finalmente incerta e divertente ...

Se c'è una regola moda di cui siamo sicure è che un pantalone bianco fa subito Primavera Estate, gite sul lago nei pomeriggi di maggio, serate di agosto in riva al mare con sandali, top e pantaloni bi ...In pochi mesi si è passati dai tocchi di polpastrello puniti con un rigore ai penalty concessi per compensare altri errori. Un peccato, in una Serie A finalmente incerta e divertente ...