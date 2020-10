Lo chef Pesce di Piazza Navona: «Incompetenti al governo, fanno passare l’idea che gli untori siamo noi» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ristoratori e chef in rivolta dopo il Dpcm che chiude le loro attività alle 18. Da Piazza Navona in periferia. Dopo i mesi di lockdown ecco un altro duro colpo da incassare. «Il discorso è semplice. Non ci sono evidenze scientifiche – ma nemmeno nelle palestre o piscine – che gli esercizi commerciali abbiano causato impennate di contagi. Niente di niente». Questo lo sfogo all’Adnkronos dello chef Francesco Pesce. È il proprietario insieme a suo padre dello storico ristorante “La pace del palato”. Il locale a due passi da Piazza Navona Il famoso locale è a due passi da Piazza Navona, punto di riferimento per romani e turisti. «Da quando abbiamo riaperto, e quindi ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ristoratori ein rivolta dopo il Dpcm che chiude le loro attività alle 18. Dain periferia. Dopo i mesi di lockdown ecco un altro duro colpo da incassare. «Il discorso è semplice. Non ci sono evidenze scientifiche – ma nemmeno nelle palestre o piscine – che gli esercizi commerciali abbiano causato impennate di contagi. Niente di niente». Questo lo sfogo all’Adnkronos delloFrancesco. È il proprietario insieme a suo padre dello storico ristorante “La pace del palato”. Il locale a due passi daIl famoso locale è a due passi da, punto di riferimento per romani e turisti. «Da quando abbiamo riaperto, e quindi ...

