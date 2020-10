Insta360 ONE X2: video 5.7K stabilizzati a 360° (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Annunciata oggi la nuova videocamera Insta360 ONE X2. Essa permette di riprendere, stabilizzare e modificare video 5.7K a 360 gradi per riprese immersive e realtà aumentata. Vediamo tutte le sue caratteristiche Insta360 ha lanciato oggi la Insta360 ONE X2, una videocamera tascabile che offre una stabilizzazione inamovibile, video 5.7K 360, impermeabilità IPX8, un touchscreen 360 e una gamma di funzioni di editing basate su IA. La ONE X2 è in parte videocamera, in parte aiutante. Con un solo dispositivo, puoi riprendere ogni angolazione contemporaneamente e sbloccare prospettive cinematografiche che un tempo richiedevano un cameraman o un drone. Quando sei pronto per la modifica, le funzionalità basate ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Annunciata oggi la nuovacameraONE X2. Essa permette di riprendere, stabilizzare e modificare5.7K a 360 gradi per riprese immersive e realtà aumentata. Vediamo tutte le sue caratteristicheha lanciato oggi laONE X2, unacamera tascabile che offre una stabilizzazione inamovibile,5.7K 360, impermeabilità IPX8, un touchscreen 360 e una gamma di funzioni di editing basate su IA. La ONE X2 è in partecamera, in parte aiutante. Con un solo dispositivo, puoi riprendere ogni angolazione contemporaneamente e sbloccare prospettive cinematografiche che un tempo richiedevano un cameraman o un drone. Quando sei pronto per la modifica, le funzionalità basate ...

tuttoteKit : #Insta360 ONE X2: video 5.7K stabilizzati a 360° #tuttotek - cameranationita : Insta360 ONE X2: in parte telecamera, in parte troupe televisiva. - HDblog : Insta360 One X2 ufficiale: ecco la action cam a 360° per vlogger e creativi solitari - ManuelAgostini_ : È quasi MAGICA - Effetti speciali con la nuova Insta360 One X2 - Muamerhaj : @insta360 New camera, insta360 one x version 2 ?? -