Guerriglia in piazza del Popolo a Roma, denunciati in 16 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L'articolo CalcioWeb.

Corriere : Corteo di Forza Nuova a Roma: guerriglia in centro, la polizia reagisce con idranti - Corriere : Napoli, proteste e forte tensioni in piazza contro il coprifuoco - Corriere : Napoli, proteste e forti tensioni in piazza contro il coprifuoco - ennatrasporti : Guerriglia in piazza del Popolo a Roma, denunciati in 16 - paoloigna1 : RT @Miti_Vigliero: GUERRIGLIA DA STADIO IN PIAZZA DEL POPOLO – A LANCIARE BOMBONI CONTRO LA POLIZIA ERANO ESTREMISTI DI DESTRA E ULTRA’. AL… -