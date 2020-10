Christian Coleman | campione del mondo dei 100 metri | è stato sospeso due anni per aver violato le norme antidoping

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il velocista statunitensemondiale in carica dei 100piani, èdueda ogni attività perlee non potrà quindi partecipare alle Olimpiadi estive di Tokyo nel 2021, se

Il velocista statunitense Christian Coleman, campione mondiale in carica dei 100 metri piani, è stato sospeso due anni da ogni attività per aver violato le norme antidoping e non potrà quindi ...Christian Coleman salterà Tokyo anche dopo il rinvio al 2021. Il campione del mondo dei 100 metri è stato squalificato per due anni dopo aver fallito tre controlli a sorpresa dell’Agenzia antidoping: ...