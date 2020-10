Benzema a Mendy: “non passare palla a Vinicius, gioca contro di noi” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L'articolo Benzema a Mendy: “non passare palla a Vinicius, gioca contro di noi” CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L'articolo: “nondi noi” CalcioWeb.

tancredipalmeri : Clamoroso. Benzema all’intervallo dice a Mendy di “non passarla a Vinicius, te lo giuro su mia madre, gioca contro… - metalbarsa : RT @tancredipalmeri: Clamoroso. Benzema all’intervallo dice a Mendy di “non passarla a Vinicius, te lo giuro su mia madre, gioca contro di… - CalcioWeb : #Benzema a #Mendy: 'non passare palla a Vinicius, gioca contro di noi' - @realmadrid - BoveValentin : RT @CB_Ignoranza: “Fratello non passarla a Vinicius. Te lo chiedo in ginocchio. Non gioca per noi, ma contro'. Così Benzema parlava al co… - SilvestristaT : RT @tancredipalmeri: Clamoroso. Benzema all’intervallo dice a Mendy di “non passarla a Vinicius, te lo giuro su mia madre, gioca contro di… -