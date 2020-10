Un ex protagonista di Temptation Island è stato accoltellato | “hanno provato ad ucciderlo”

(Di martedì 27 ottobre 2020) Michael De Giorgio,del programma televisivoinsieme all’ex fidanzata Lara Zorzetto, èvittima di una violenta aggressione. Il ragazzo racconta sui suoi social le dinamiche di questo momento così particolare e preoccupante: Questa notte sonoferito con una forbice, è entrata ed uscita dall’altra parte del polso, ha lesionato i tendini e ho rischiato l’emorragia… sono da poco uscito dalla sala operatoria e ci tenevo a rassicurare tutti, amici e non. L’intervento è andato bene. Non si sa ancora se mi rimarranno delle limitazioni motorie, non voglio nemmeno pensarci… Grazie a chi stanotte mi èvicino nel momento del bisogno. Il dolore più grande è ...

ssl_ele : @CascioloRino ma è coatta di roma completamente rifatta...non penso sia il tipo che pice a Pier.. - IsaeChia : ‘#TemptationIsland’, un’ex protagonista torna a parlare della fine della sua storia: tutta colpa di un #tradimento? - LaMedusah : E se la settimana scorsa Zelletta era protagonista di Uomini e Donna con Natalia, stasera è a Temptation Island con Alice Fabbrica #GFVIP - IsaeChia : ‘#TemptationIsland’, una coppia protagonista delle ultime edizioni è tornata insieme e lei annuncia: “Ci sposeremo!” - zazoomblog : “Ma che hai combinato?” protagonista di Temptation Island esagera col ritocchino: “Mi vergogno” - #combinato?”… -

Ultime Notizie dalla rete : protagonista Temptation

DonnaPOP

Michael De Giorgio, ex protagonista di Temptation Island, aggredito nella notte, ferito con delle forbici e costretto a correre in ospedale per subire un intervento chirurgico alla mano. Michael ...Michael De Giorgio, ex protagonista di Temptation Island, aggredito nella notte, ferito con delle forbici e costretto a correre in ospedale per subire un intervento chirurgico alla mano. Michael De ...