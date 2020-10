Ultime Notizie Roma del 27-10-2020 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 ottobre 2020)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio quattro persone sono finite domiciliari con l’accusa a vario titolo di corruzione e turbativa d’asta falso omicidio colposo nell’ambito dell’inchiesta sulla sanità abruzzese si tratta di due imprenditori che operano nella distribuzione di apparati medicali un agente Commercio del primario della cardiochirurgia dell’ospedale di Chieti Il Professor Gabriele di Giammarco già interdetto nell’ambito di un’altra inchiesta queste misure non sono in discussione piuttosto vanno piegate una popolazione in sofferenza lo scrive il premier Giuseppe Conte in merito al nuovo dpcm non abbiamo deciso queste chiusure indiscriminatamente puntiamo a ridurre momenti di incontro e flusso sui mezzi Sulle critiche arrivate anche da ...